Dal calcio al ciclismo, accompagnato sempre da una passione genuina e dal desiderio di mettersi alla prova, due virtù che rappresentano il suo marchio di fabbrica. È la storia di Alessio Cancedda, portacolori della storica società Monteponi, tra i più forti esponenti del ciclismo amatoriale sardo. Trentasei anni di Villacidro, si alterna tra il ciclismo e la sua professione di operatore ecologico, senza dimenticare anche la sua passione per la musica sarda in particolare per il canto logudorese. Un percorso il suo, cominciato a 24 anni, che lo ha condotto a ritagliarsi un ruolo di primo piano a suon di vittorie e pedalate giornaliere.

Tra i suoi successi principali spicca il titolo italiano di Medio Fondo nella categoria Elite Master ottenuto a Porto Sant’Elpidio nel 2015, ma non solo: nel 2018 ha fatto suo il campionato sardo di medio fondo, nel 2021 si è imposto al ''Gran Premio dei Giganti di Mont’e Prama’’ e ha fatto suo anche il ’’Trofeo Monte Gonare’’ valido come campionato sardo su strada Amatori. Nel 2022 ha ottenuto il primo posto della sua categoria M2 ai campionati sardi a cronometro, bissando il successo al campionato regionale della Montagna e concedendosi una prestigiosa tripletta ai campionati regionali di Medio Fondo. Tre maglie di campione sardo di categoria frutto di sacrifici ed entusiasmo.

Ex centrocampista, di indole umile e schietta, Cancedda guarda con fiducia al 2023. “Questo 2022 è stato un buon anno, avrei voluto vincere di più ma sono contento’’, le sue parole. “Ora pensiamo al 2023: il ciclismo mi ha reso più rigoroso, facendomi capire l’importanza della tenacia, elemento fondamentale per non arrendersi mai’’.

© Riproduzione riservata