La Città di Selargius Dolianova ha tesserato il difensore Alessandro Agus, ex La Palma, il portiere Nicola Ambu, ex La Salle e Selargius, l’esterno sinistro Davide Piga, proveniente dall’Andromeda, il difensore Niccolò Zucca, ex Orione, l’attaccante Nicolò Perra, ex La Palma, il portiere Lugi Mulana, ex Orione e Ferrini Quartu, l’attaccante Moussa Cisse Mamadou, ex Tertenia, il terzino Salvatore Pinna, ex Orione e l’esperto difensore Andrea Felleca, ex Cagliari e Muravera. L'allenatore è Albertino Melis con tanti anni di esperienza e di successi fra la Prima e Seconda categoria ed ex giocatore del Sinnai. Soddisfatto il presidente Velio Schirru: la squadra giocherà a dolianova. «Puntiamo ad un buon campionato: la Prima categoria è un campionato molto impegnativo».

© Riproduzione riservata