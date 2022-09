Il primo obiettivo era partecipare ai Mondiali, il secondo quello di ben figurare. Ma Alba Denotti è riuscita a fare molto di più. La nuotatrice cagliaritana, portacolori della squadra Water Life, si è laureata per ben due volte campionessa mondiale di nuoto pinnato tra le Master 50 nella specialità ‘’pinne’’ sulla distanza di 1 km e dei 3 km in acque libere sul lago di Viverone dove si è svolta la rassegna iridata il 14 e il 15 settembre.

Due medaglie d’oro che suggellano una stagione affrontata sempre con entusiasmo e il piglio da protagonista: nel chilometro la Denotti ha chiuso la sua fatica con il tempo di 13’02’’54 mentre sui 3 km ha nuotato in 40’17’’31. Due gare diverse, una maggiormente veloce l’altra più di attesa dove l’approccio della veterana del nuoto sardo è stato però speculare: nuotare dall’inizio davanti, evitando contatti insidiosi e mostrando subito alle avversarie un motore ben rodato e una condizione solida.

Nel chilometro la cagliaritana imposta immediatamente un’andatura molto forte, le dirette rivali non riescono a starle dietro. Parte forte e termina ancora più in progressione. Sui 3 km procede più accorta, dovendo sostenere il triplo della distanza, l’esperienza la porta a studiare le concorrenti per vedere dove potrebbero attaccare ma quando capisce di avere una marcia in più va con il suo passo senza lasciare spazio a repliche.

“Mi sono allenata bene, ero preparata a dovere’’, le sue parole, “puntavo al podio ma non mi aspettavo di viccere. Da ottobre resettiamo completamente, poi cercheremo di migliorare nella tecnica del nuoto pinnato così da poter essere sempre più competitiva’’.

© Riproduzione riservata