Prende il via ufficialmente, con la parata dei protagonisti, la tappa sarda di Italia Polo Challenge 2024. La banda musicale della Brigata Sassari, ma soprattutto i cavalli e i cavalieri in gara hanno dato spettacolo stasera per le vie di Porto Cervo e Arzachena, in attesa dell'inizio delle partite previsto per domani sera al campo sportivo “Andrea Corda” di Abbiadori.

Per il quarto anno consecutivo, il circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri torna sull’Isola con un torneo che vedrà affrontarsi quattro squadre: Petra Bianca, U.S. Polo Assn., Estrella Galicia e Costa Smeralda. Accanto ai grandi campioni del polo, l’appuntamento smeraldino celebrerà i piccoli protagonisti della tappa sarda della Coppa Italia di polo pony.

Oltreché essere un evento sportivo, Italia Polo Challenge è anche un evento glamour, nel segno della sostenibilità e dell'appartenenza a un territorio, che tra Porto Cervo e Arzachena tiene alta la bandiera del brand Made in Sardinia. Con l'inizio delle partite, domani verrà inaugurato anche il villaggio ospitalità a bordo campo, con un'area food and beverage in cui gli spettatori che avranno accesso alle tribune potranno trascorrere una serata all'insegna di una disciplina che con gli anni si sta guadagnando sempre più spazio all'interno degli sport equestri e del panorama sportivo italiano e sardo.

Quanto al programma delle partite di domani, si comincia alle 19 con la Coppa Italia Polo Pony FISE; a seguire (ore 20.30) Estrella Galicia-Costa Smeralda e, dalle 21.30, U.S. Polo Assn. vs Petra Bianca.

© Riproduzione riservata