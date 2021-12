Dopo lo stop imposto dalla pandemia ritorna in una speciale edizione natalizia uno dei più prestigiosi tornei di calcio giovanile riservato agli Under 13. L'edizione numero 24 del Torneo intitolato a Manlio Selis si apre lunedì e sino a giovedì ospiterà in cinque campi della Gallura le 24 squadre presenti, divise in sei gironi. La Regione patrocinerà l’evento che opera sotto l’egida di Coni e Figc.

Il main sponsor è la prestigiosa azienda francese Le Coq Sportif, marchio storico dell’abbigliamento sportivo conosciuto in tutto il mondo che, ormai da anni, si è legato alla rassegna calcistica riconoscendone i valori in termini di correttezza, lealtà, fair play.

Il nuovissimo impianto in sintetico del “Signora Chiara” di Calangianus ospiterà la finale del 30 dicembre.

Campione in carica l'Atalanta, che ha vinto nel 2019, l'ultima edizione disputata. IL Torino è invece il club con più vittorie: 4 edizioni.

Il 24° Torneo Manlio Selis ha anche attribuito un premio alla carriera a Gianfranco Zola.

Squadre di club professionisti: Cagliari Calcio, Atalanta Bergamasca Calcio, Genoa CFC, Olbia Calcio, Torino Football Club, Juventus, AC Milan, CSKA Sofia (Bulgaria), FC Riga (Lettonia), Football Club Chertanovo (Russia).

Dilettanti: Scuola Calcio Oliena, Porto Rotondo, Sigma Cagliari, Plovdiv FA (Bulgaria), Blue Devils Napoli, (Campania) GSD Nuova Tor Tre Teste (Lazio), GR 11 Cagliari, Ferrini Cagliari, Pirri, Sassari Calcio Latte Dolce, Asd Pol. Calcio Budoni, Civitas Tempio, Accademia Ogliastra.

