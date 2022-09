Alghero ospita la 22ª edizione del Sardinia Open “Trofeo è AMBIENTE”, il torneo di tennis in carrozzina più importante d'Italia (e uno dei più importanti del mondo). Negli spazi dell’enoteca della cantina di Santa Maria La Palma è stato presentato il programma dell’evento che si disputerà a partire dal 27 settembre fino a sabato 1 ottobre, sui campi in green set del Tennis club Alghero. C’erano il presidente dell'Asd Sardinia Open Alberto Corradi, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, gli assessori comunali Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e il presidente del Tc Alghero Fabio Fois.

Entry list di livello assoluto nei tre tabelloni principali, con tutti i migliori in campo, a partite dai numero uno del mondo delle tre categorie: “Men” (il britannico Alfie Hewett, vincitore degli Us Open), “Women” (l'olandese Diede De Groot, fresca di Grande Slam, vincitrice delle ultime due Paralimpiadi e imbattuta da oltre due anni) e “Quad” (il 19enne olandese Niels Vink, vincitore del Roland Garros e degli Us Open 2022). Gli incontri si disputeranno tutti i giorni, dalle ore 9, con ingresso gratuito.



