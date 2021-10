Saranno 27 in Sardegna le compagini che parteciperanno al prossimo torneo di Promozione regionale di basket. Per la precisione, due gironi: da 15 al Sud, da 12 squadre al Nord. Per quanto riguarda il girone meridionale si parte nel weekend, mentre nel raggruppamento settentrionale si dovrà attendere una settimana prima dell’esordio.

Girone Sud. Novità rispetto al passato, il girone unico vedrà la maggior parte delle iscritte da Cagliari e hinterland (Basket Quartu A e B, Jolly Dolianova, Condor Monserrato, Il Gabbiano Quartu, Sinnai, Spirito Sportivo Cagliari, Su Planu, Beta Cagliari, Poetto), mentre le rimanenti saranno del Sulcis, Medio Campidano e oristanese (Carloforte, Sulcis Spes Sant’Antioco, Serramanna, Siliqua e Sinis Basket). Da poche ore è ufficiale anche il calendario. Il programma completo della prima giornata: Spirito Sportivo-Il Gabbiano (05/11); Sinis-Carloforte (da fissare); Siliqua-Basket Quartu A, domani ore 20.45; Poetto-Beta (da fissare); Su Planu-Sinnai (lunedì ore 20.45); Serramanna-Condor (22/10, ore 20.30); Sulcis Spes-Basket Quartu B, domenica ore 19. Riposa: Jolly Dolianova.

Girone Nord. Rispetto al Sud si parte 7 giorni più tardi. Per il momento ufficiali solo le squadre partecipanti. Territorio coperto quasi completamente, da Macomer in su. Una parte dei team arrivano da Sassari e hinterland (Dinamo 2000, Aurea, Masters e CMB Porto Torres), altra buona fetta dalla Gallura (con Arzachena, Santa Croce Olbia, Olimpia Olbia), due da Ozieri (80&Co. e Demones) e tre dal nuorese (Macomer, Ichnos Nuoro e Pallacanestro Nuoro).

