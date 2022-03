Entrano nel vivo i due gironi regionali del campionato di Promozione di basket. Al sud c’è grande incertezza nelle posizioni di alta classifica, mentre al nord c’è da segnalare la prima sconfitta stagionale della capolista Aurea Sassari.

Girone Sud. Vince la coppia in vetta. La Sulcis Spes Sant’Antioco si impone contro i “Madas” Siliqua per 61-49. Partita equilibrata; padroni di casa avanti, senza però mai raggiungere la doppia cifra di vantaggio nel primo tempo (22-16 al 20’). Break decisivo nel terzo quarto (43-29) e margine mantenuto fino alla sirena finale. Top scorer dell’incontro è Massidda, con 18 punti. Vittoria in trasferta anche per il Poetto che si impone sull’ostico campo dello Spirito Sportivo per 38-51. Punteggio basso, nel quale sono stati decisivi i 15 punti realizzati da Farci. Perde la terza in classifica, il Condor Monserrato, in casa contro il Carloforte, per 69-74. Ai monserratini non bastano i 30 punti messi a segno da Perra. Colpo esterno del Sinis, invece, che supera Serramanna a domicilio per 65-72. Ospiti che volano sul +11 all’intervallo (21-32). Padroni di casa che reagiscono e accorciano il divario al 30’ (49-56). Nell’ultima frazione Serramanna ci prova ancora, ma il Sinis controlla e porta a casa la settima vittoria stagionale. Miglior realizzatore della gara è Caredda del Serramanna, con 20 punti.

Girone Nord. La notizia di giornata è la prima sconfitta stagionale della prima della classe, Aurea Sassari. La compagine allenata da Mirko Cau, infatti, cade a Ozieri contro la 80&Co. Basket per 66-59. Da tenere in considerazione che i sassaresi si sono presentati all’appuntamento con numerose assenze e solo 7 elementi a referto. Nella prima parte della gara l’Aurea sembra non risentire della situazione e chiude sul +7 all’intervallo (27-34). Nella ripresa vengono fuori gli ozieresi che, trascinati dal trio Saba-Testoni-Sau (autori di 14 punti a testa), ribaltano la situazione al 30’ (48-47) e allungano nell’ultimo quarto. Alle spalle, vittoria della Gabetti Masters Sassari contro il Nuoro (97-61). Nuoresi che rimangono in partita nei primi due quarti. Tra i sassaresi Casu è il miglior realizzatore con 29 punti. Nelle altre gare di giornata si registrano le nette vittorie del CMB Porto Torres contro Arzachena (58-30) e dell’Olimpia Olbia sul Macomer 2.0 (73-40).

© Riproduzione riservata