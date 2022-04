Pochi scossoni dal turno che precede la Pasqua nei due gironi del campionato di Promozione regionale di basket.

Sud. Non perde un colpo la Sulcis Spes Sant’Antioco che, trascinata dai 27 punti di Aralossi, supera il Sinnai per 75-55. Padroni di casa che effettuano il break che indirizza la partita già nel secondo quarto (36-22 al 20’). Seconda parte di gara, invece, di gestione e controllo. Colpo esterno, tra le inseguitrici, del Poetto, vittorioso a Serramanna per 54-78. Equilibrio fino al 20’ (36-41) e allungo decisivo cagliaritano nella terza frazione. Miglior realizzatore è Oliverio, del Poetto, con 21 punti. Vittoria casalinga del Su Planu contro il Carloforte (82-68). Ospiti che comandano a lungo le operazioni chiudendo sul +4 al 30’ (48-52). Negli ultimi 10’ il Su Planu fa un parziale di 34-16, annulla il divario e vola verso la vittoria. Miglior realizzatore, tra i padroni di casa, è Muroni (21 punti). Chiude il quadro delle gare la vittoria dello Spirito Sportivo contro il Basket Quartu A (65-60).

Nord. Non gioca la capolista Gabetti Masters (rinviata la sfida contro l’Ichnos) che viene raggiunta in classifica dall’Aurea Sassari (con 3 gare in più), vittoriosa a Nuoro per 71-75. Grande equilibrio durante i 40’ e contesa decisa solo negli ultimi minuti. Top scorer della gara è Mastinu, dell’Aurea, con 21 punti. Vittoria esterna anche per il CMB Porto Torres (Pitzalis ne firma 27) sul campo del Macomer 2.0, per 52-72. È della Santa Croce il derby di Olbia contro l’Olimpia (63-83 il finale). Chiude la netta vittoria della Dinamo 2000, che manda a referto tutti i giocatori iscritti, contro l’Arzachena, per 65-25.

