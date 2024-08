Due colpi argentini, entrambi provenienti dalla COS, per il nuovo Monastir che si raduna lunedì: Santiago Nagüel e Santiago Zurbriggen. Il primo è un centrocampista classe '93, il secondo un difensore classe '90: tutti e due (il secondo da gennaio) erano nell'ultimo anno in Serie D con i sarrabesi-ogliastrini di Francesco Loi, ora sono attesi dalla loro prima esperienza nel campionato di Eccellenza.

Nagüel ha un ulteriore passaggio nel calcio sardo, visto che nella seconda parte della stagione 2022-2023 aveva giocato in Promozione al Bonorva. «Mi hanno parlato benissimo della società, portandomi a scegliere questo progetto: voglio conquistarmi un posto in squadra, essere protagonista e dare una mano al Monastir», le sue parole. Zurbriggen, invece, ha conosciuto la Sardegna negli ultimi mesi e ora è atteso dal primo campionato dall'inizio. «Mi sono sentito in famiglia sin dal primo giorno che sono arrivato: vedo grande energia e sono sicuro che faremo bene, ho già potuto visitare le strutture del club e l'impressione è molto buona», ha affermato.

Esperienza internazionale. Sia Nagüel sia Zurbriggen in patria hanno giocato nella Primera División, la massima serie argentina. Il primo con le maglie di Argentinos Juniors (dove ha condiviso lo spogliatoio con un'icona come Juan Román Riquelme), Racing Club (dove ha giocato assieme all'ex Genoa e Inter Diego Milito), Defensa y Justicia e Unión. Squadre, le ultime due, dove ha giocato anche Zurbriggen, in particolare con la seconda con cui ha vinto due volte la Primera B Nacional nel 2011 e 2014. Entrambi hanno potuto debuttare in Copa Libertadores, la principale competizione internazionale per club del Sud America, con Zurbriggen che nel 2017 ha fatto parte del Lanús arrivato sino alla finale col Grêmio, giocando nella semifinale vinta contro il River Plate. Due innesti di livello per Marcello Angheleddu, che fra gli altri volti nuovi già ufficializzati (non saranno gli unici del Monastir, al ritorno in Eccellenza dopo aver stravinto la scorsa Promozione) può contare sugli attaccanti Sergio Nurchi (altro ex COS) e Stefano Sarritzu, gli ex Iglesias Riccardo Daga (portiere) e Fabio Porru (difensore) e il centrale difensivo Nicolás Madero, che ha vinto l'ultima Eccellenza con l'Ilvamaddalena.

© Riproduzione riservata