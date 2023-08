Altro acquisto in casa Monastir. Dalla Ferrini, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, arriva a Monastir il centrocampista tuttofare Alessio D’Agostino. Classe ‘86, originario di Torino, è espertissimo del calcio sardo avendo un’esperienza ultradecennale nell’Isola. In Promozione il suo miglior risultato è col Tortolì nel 2013-2014, quando con quindici gol guidò gli ogliastrini alla finale play-off che poi valse il ripescaggio in Eccellenza.

Lì aveva come compagno Enrico Galasso, che ritrova anche in biancoblù e con cui ha vinto il massimo torneo regionale nel 2017-2018 col Castiadas, assieme anche a Fabrizio Frau e Matteo Saias. In carriera, fra le altre, ha giocato anche con Monteponi Iglesias (la prima esperienza in assoluto in Sardegna), Progetto Sant’Elia, Samassi, Guspini e Arbus.

