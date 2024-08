È terminata 2-1 per la Nuorese l’amichevole con il Tortolì. Una buona sgambata per le due squadre, scese in campo agli ordini dell’ex arbitro Paolo Tedone davanti ad alcune decine di spettatori che hanno seguito la gara dagli spalti del Fra Locci. La Nuorese di Ivan Cirinà, attesa dal campionato di Eccellenza, che ha riconquistato dopo il purgatorio della Promozione, ha cominciato con un 3-5-2. Il primo tempo si è concluso 2-0 con le reti di Mauricio Villa e, su rigore, del capitano Fabio Cocco, ex che da queste parti non è mai stato dimenticato per le due stagioni in mezzo con la maglia rossoblù. Il Tortolì, da quest’anno allenato da Tore Mereu, ha risposto con un 3-4-3 e ha accorciato le distanze con il gol di Dramane Cissé. Gli ogliastrini disputeranno la Promozione con l'obiettivo di ritornare nel massimo campionato dilettantistico regionale.

