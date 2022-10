Grazie ad un autogol di Cao a metà ripresa il Castiadas piega per 1-0 l'Asseminese nell'anticipo del girone A della Promozione e vola in vetta alla classifica in attesa delle gare di domani. Il Castiadas è ora a dieci punti in classifica. L'Asseminese resta a cinque punti.

Il Castiadas ha giocato con Aramu, Ruggeri, Sitzia (38’ st Dessì), Ambu, Capelli (11’ pt S. Usai), Massessi, Pilosu, Onano, Cireddu (28’ st Tesio), Mura, Ojeda (14’ st Casciello). In panchina Pani, Cappai, Tomasi, Cuccu. Allenatore Cristian Dessì.

L'Asseminese con Sarao, Cirina, Canu, Cao (31’ st Cancedda), Ferraraccio, Palmas (48’ st Cocco), Asunis, C. Pani, Carnovale (16’ st Ibba), Picciau, Zugliani (16’ st M. Usai). In panchina R. Scalas, Cau, Piras, D. Usai, Chessa. Allenatore Stefano Pani.

