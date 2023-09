La ventitreesima edizione del Sardinia Open Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ITF1 Series, si è chiusa col trionfo dello spagnolo Martin De La Puente nel singolare maschile, dell’olandese Aniek Van Koot nel femminile e di Niels Vink nei quad, categoria in cui l’olandese ha dominato e chiuso i conti rifilando un doppio 6-1 al giapponese Koji Sugeno.

Il torneo targato eAmbiente, organizzato col patrocinio dell’assessorato regionale allo Sport, della Fondazione Alghero e il supporto del Comune di Alghero, verrà ricordato per la clamorosa rimonta compiuta dallo spagnolo De La Puente. Dopo essere stato 6-1, 5-3 contro Stephane Houdet, francese che era alla dodicesima finale in altrettanti tornei giocati ad Alghero, De La Puente ha ribaltato il risultato, si è imposto 1-6, 7-5, 6-3 e ha firmato il primo successo in carriera ad Alghero. Houdet non si è potuto riscattare neanche nel doppio maschile, archiviato con vittoria degli olandesi Tom Egberink e Ruben Spaargaren, che hanno superato 7-5, 6-4 proprio Houdet e il connazionale Frederic Cattaneo.



Primo successo algherese anche per Van Koot, che non solo si è aggiudicata il titolo femminile sconfiggendo 6-3, 6-2 la colombiana Angelica Bernal, ma si è anche imposta nel doppio, in coppia con la britannica Lucy Shuker, nella finale vinta 6-3, 6-2 contro le francesi Pauline Deroulede ed Emmanuelle Morch.

