Il sorteggio di questa sera aprirà ufficialmente il doppio torneo di wheelchair tennis in programma da domani a giovedì 30 giugno sui campi del Tc Alghero. L'Asdc Sardinia Open, oltre a organizzare l'omonimo torneo di categoria Itf1 (che si giocherà l'ultima settimana di settembre), quest'anno ha messo in campo la sua esperienza ultraventennale anche per organizzare due eventi per i tennisti che cercano punti utili per spiccare il volo nella classifica mondiale. E lo fa con un nuovo main sponsor: èambiente.

Il primo torneo è l'Alghero Open 1 (da domani a domenica 26 giugno), mentre il secondo sarà il Trofeo Città di Alghero (da lunedì 27 a giovedì 30), entrambi con i tabelloni di singolare e doppio maschile, femminile e Quad, con montepremi di 4520 dollari.

Diciassette le Nazioni rappresentate dai tennisti in gara, tra i quali spiccano due sardi: Luca Arca di Bono nel maschile e Marianna Lauro di Ploaghe nel femminile. Tra i Quad, favorito d'obbligo il bresciano Alberto Saja. Ma se nel maschile è da tenere d'occhio il francese Laurence Giammartini, numero 1 al mondo nel 2008, nel femminile l'attenzione è sulle tenniste olandesi.



