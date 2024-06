L’Arbus Costa Verde comunica la separazione consensuale con il tecnico della prima squadra Nicola Agus.

Nei giorni scorsi in un incontro avvenuto tra il presidente e il mister, dopo l'analisi del campionato passato, chiuso a 42 punti che non sono bastati per evitare gli spareggi salvezza e la valutazione seppure positiva in alcuni aspetti del lavoro svolto, si è convenuto di comune accordo di non proseguire nel rapporto di collaborazione.

«A Mister Agus - è detto in un comunicato - vanno i sinceri ringraziamenti di tutta la Società per il lavoro svolto con la massima professionalità che da sempre lo contraddistingue e che ha dimostrato anche nell’ultima stagione e i migliori auguri per il prosieguo di carriera che auspichiamo ricco di successi».

