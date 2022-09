Alla partenza si sono presentati come favoriti, consapevoli del proprio valore. All’arrivo non hanno deluso le aspettative, dimostrando di essere i più forti: Oualid Abdelkader e Raimonda Nieddu hanno vinto ieri la ‘’Mezza Maratona del Giudicato’’ a Oristano, manifestazione di corsa su strada organizzata dalla Dinamica Sardegna. Una manifestazione, con partenza e arrivo in via Duomo, che ha coinvolto mille persone, per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Divertimento che certo non è mancato ad Abdelkader e a Nieddu: il portacolori del Cagliari Marathon Club si è imposto in 1h11’27’’ mentre l’atleta del Gruppo Sportivo Lammari ha fatto sua la gara in 1h19’25’’. Per entrambi due ottime prestazioni che analizzate mostrano una condizione solida su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti. Hanno corso su ritmi sostenuti, facendo gara di testa, corsa agile e leggera per entrambi che ha concesso loro di avere la meglio sugli avversari.

Avversari che, sia al maschile che al femminile, si sono comunque resi protagonisti di prove valide da cui si intravedono segnali interranti da tenere in considerazione. Tra gli uomini il secondo classificato è il coriaceo Omar Gessa dell’Atletica Pula, con un passato da ottimo nuotatore alla Rari Nantes Cagliari, che ha siglato il suo personale in 1h14’37’’. Al terzo posto, all’esordio sulla distanza, bene Simone Pulina dell’Ichnos con 1h15’44’’. Tra le donne bene la seconda classificata Elisabetta Orrù (Cagliari Atletica Leggera) in 1h22’45’’ così come la terza, all’esordio sulla mezza, Giulia Porcu (Atletica Orani) in 1h27’30’’.

© Riproduzione riservata