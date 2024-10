È stato un weekend avaro di soddisfazioni per le formazioni sarde che militano nella Serie A2 Femminile di basket. Ancora ferma al palo la Nuova Icom San Salvatore, alla quale non sono bastati i rientri di Ceccarelli e Berrad per avere ragione di Salerno, vittoriosa di fronte al pubblico amico per 69-59 trascinata dai canestri di Silvino Oliveira. Le giallonere sono le uniche a quota zero in classifica in compagnia della Virtus Academy Benevento, ma il tecnico Jonata Chimenti non fa drammi: «Partiamo dagli aspetti positivi dell'ultima gara», afferma, «Berrad e Ceccarelli hanno ripreso a giocare. La squadra ne aveva bisogno. La cosa negativa, invece, è che non si può vincere con 28 palle perse». L'autocritica prosegue: «In alcuni momenti siamo state poco lucide», sottolinea, «in certi casi un eccessivo agonismo e la troppa voglia portano a commettere errori». Il San Salvatore, nonostante tutto, è arrivato a un passo dalla rimonta nel terzo periodo, «ma purtroppo abbiamo è buttata la palla sul possibile +1», conclude, «poi nel quarto periodo c’è stato un blackout collettivo che ha chiuso la partita».

Ha lottato ad armi pari anche la Sardegna Marmi Cagliari, inciampata a Livorno per 68-56 dopo aver comunque provato a rendere la vita complicata alle avversarie: «Abbiamo provato a vincere», dice coach Fabrizio Staico, «il risultato finale credo non rappresenti al meglio ciò che la squadra ha fatto nel corso del match. Livorno, come era prevedibile, ha sfruttato al meglio il settore lunghe, che sapevamo essere davvero forte e competitivo, ma anche i punti che sono arrivati dalla panchina. Purtroppo da parte nostra le seconde linee non sono state efficaci». Ma non tutto è stato negativo in casa biancoblù: «Faccio i complimenti alle ragazze per la prestazione», dice, «soprattutto nei momenti di reazione che il gruppo ha avuto quando si pensava che Livorno potesse in qualche modo chiudere la gara. Siamo arrivati a -1 con la possibilità di passare in vantaggio. Poi però,non abbiamo avuto il guizzo vincente». Il tecnico cagliaritano è comunque ottimista: «Valutando il successo contro Benevento e l'ultima prestazione», conclude, «posso affermare con certezza che la squadra sta intraprendendo un ottimo percorso di crescita».

