Primo match point salvezza per il Cus Cagliari, che sabato pomeriggio (ore 17) ospita Moncalieri in Gara 2 del playout di A2 Femminile. Dopo il successo esterno in Piemonte (61-70), alle universitarie basterà una vittoria per chiudere la serie sul 2-0 ed evitare la “bella”.

La sfida si annuncia però tutt’altro che semplice. Moncalieri arriverà in Sardegna spalle al muro, con l’obiettivo di allungare la serie e riportarla in Piemonte per la gara decisiva. Il Cus dovrà quindi ripartire dalle certezze mostrate nel primo confronto, a cominciare dalla solidità difensiva e dalla capacità di coinvolgere più protagoniste nella metà campo offensiva.

Determinante sarà anche il controllo dei rimbalzi e la gestione dei momenti chiave, in una partita che si preannuncia fisica e combattuta. In Gara 1 la risposta del collettivo, con diverse giocatrici in evidenza, è stata uno dei fattori decisivi.

«Abbiamo disputato una partita attenta e molto solida», ha commentato coach Federico Xaxa, «ora ci aspetta un’altra sfida dura, ma sono certo che la squadra darà tutto per conquistare la vittoria».

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