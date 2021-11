Alla vigilia dell’infrasettimanale con l’Assitec Sant’Elia, di scena domani, a partire dalle 20.30, al PalaSport di Golfo Aranci, in casa Hermaea Olbia tiene banco l’infortunio di Giorgia Caforio, rimasta a riposo per un problema muscolare domenica, nella trasferta di Brescia costata alle galluresi la prima sconfitta in campionato.

Dimenticare Brescia. Per tornare al successo nel match della 5ª giornata della A2 di volley femminile sarà molto importante avere in campo il libero e capitano biancoblù, il cui impiego sarà deciso solo poche ore prima della sfida con la matricola laziale allenata dall’ex Emiliano Giandomenico. Ma anche sull’altra sponda le defezioni non mancheranno. «In virtù della loro situazione sul piano degli infortuni, potrebbero cambiare assetto in corso d’opera: la chiave principale della gara consisterà nella nostra capacità di adattamento alle loro variazioni», avverte allora Dino Guadalupi presentando la partita.

«La sconfitta di Brescia va metabolizzata in fretta, ma sono certo che la squadra saprà reagire nella maniera più giusta. Anche domenica, in ogni caso» – aggiunge il coach dell’Hermaea – «sono arrivati dei piccoli progressi, sebbene alla lunga l’avversario sia stato abile a far emergere alcune nostre lacune». L’Assitec Sant’Elia terzultima forza del girone A non è la capolista Brescia.

Avversario da non sottovalutare. Ma guai a prendere sotto gamba l’avversario. «Ci aspetta una partita dai contenuti diversi: Sant’Elia sta incontrando qualche difficoltà di carattere fisico, ma rimane una formazione coriacea e particolarmente abile nel fondamentale della difesa», spiega Guadalupi. Che conclude: «Dovremo avere la giusta dose di pazienza per far prevalere il nostro potenziale d’attacco».

© Riproduzione riservata