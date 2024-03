Hermaea Olbia a un punto dalla conferma della A2 femminile di volley. L’ultima trasferta della stagione vale alla squadra di Dino Guadalupi il successo sulla già retrocessa Nuvolì AltaFratte Padova, l’aggancio al quarto posto della poule salvezza a quota 33 ai danni del Melendugno e l’allungo a +2 sull’inseguitrice Vtb Fcredil Bologna, di scena domenica al GeoPalace per lo scontro diretto che chiuderà il campionato.

Nel turno pre pasquale le galluresi espugnano il Palazzetto Dello Sport di Trebaseleghe col punteggio di 3-1 e parziali 25-18, 21-25, 25-19, 25-14, dando continuità ai risultati e guadagnandosi il match ball contro Bologna. Un risultato che Laura Partenio celebra così: «Per noi si è trattato di mettere via 3 punti fondamentali, e l’abbiamo fatto contro una Nuvolì che non ha mai mollato». La schiacciatrice dell’Hermaea analizza poi la partita: «Il quarto set è un po’ una nostra caratteristica: sappiamo rimontare anche parziali più netti in favore delle avversarie, siamo una squadra che non molla mai».

Infine, l’esperta giocatrice biancoblù manda un messaggio a tutti: «Questa vittoria non basta per festeggiare la permanenza in A2, ma domenica prossima contro Bologna avremo dalla nostra il nostro pubblico nel nostro palazzetto, una struttura nella quale le avversarie faticano a prendere le misure».

