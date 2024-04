Il cambio in panchina, da Righi ad Amadasi, non basta a rivitalizzare la Techfind Selargius. Le giallonere cadono anche in casa della Clv-Limonta Costa Masnaga, vice capolista dell'A2 Femminile, e incassano il quarto ko consecutivo (87-59 il risultato finale).

Prive di Granzotto e Mura, alle selargine non è bastato il ritorno a pieno regime di Samira Berrad, in campo per quasi 26 minuti dopo il lungo stop per infortunio. A premiare le lombarde, invece, sono state le prove in doppia cifra di ben 4 giocatrici: Allievi, Bernardi, Tibè e N’guessan.

La gara. Dopo l'equilibrio iniziale, il San Salvatore mette la testa avanti con la giovanissima Igenito (13-12). L’energia di N’guessan e i punti di Allievi e Bernardi, però, portano rapidamente al massimo vantaggio Costa (15-23).

Nel secondo periodo Ceccarelli, dall'arco, riporta le giallonere in partita, ma le ragazze di Amadasi continuano a soffrire l’intensità difensiva delle lombarde che in più iniziano a fare canestro con continuità: la tripla di Pappalardo e i punti sotto canestro di Tibè portano la Clv-Limonta all’intervallo lungo in vantaggio di 13 lunghezze (42-29).

Nel terzo periodo Selargius tenta la carta della difesa a zona, mentre Costa spinge sull’acceleratore privilegiando contropiede e transizione. Il parziale lombardo di 12-0 all'inizio del terzo periodo indirizza la gara, anche per le difficoltà offensive patite dalle giallonere (34% dal campo e 66-42 sul tabellone). L’ultimo quarto è una formalità: Selargius gioca meglio e vede di più il canestro, ma non basta per mettere in discussione il predominio delle rivali.

Costa Masnaga-San S. Selargius 87-59

Clv-Limonta Costa Masnaga: Ravelli, Allevi 13, Bernardi 15, Pappalardo 9, Tibè 10, Cibinetto 4, Osazuwa 8, Caloro 8, Gorini, Razzoli, Piatti 6, N’Guessan 14. Allenatore Andreoli

Techfind Selargius: Reani 11, El Habbab 6, Pandori 9, Berrad 4, Ceccarelli 13, Igenito 7, Valenti 3, Miceli 2, Corongiu ne, Pavrette 4. Allenatore Amadasi

Parziali: 23-17; 42-29; 66-42

© Riproduzione riservata