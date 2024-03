È stata al comando per quasi 30 minuti. Ma nell'ultimo e decisivo quarto di gioco, la Techfind Selargius è improvvisamente spenta, incassando un break di 24-6 che ha consegnato il successo alla Cestistica Spezzina nel 22° turno della Serie A2 Femminile di basket.

Masticano amaro le giallonere: il secondo ko consecutivo (terzo, se si aggiunge quello nei quarti di Coppa Italia contro Roseto) rallenta la marcia in classifica e costa l'aggancio da parte della Scotti Empoli.

Coach Simone Righi parte dall'autocritica: «Continuiamo a riempire il secchio e dargli un calcio», commenta, «le 26 palle perse complessive i 24 punti incassati nell'ultimo periodo, dopo un match quasi sempre condotto, suonano come una condanna senza appello». Il passo falso complica anche i piani playoff: «Siamo riusciti a perdere anche la differenza canestri», fa notare il tecnico lombardo, «ci sarà tanto da lavorare».

Il San Salvatore deve riavvolgere il nastro in fretta. Già sabato (ore 16) si torna al PalaVienna per affrontare lo scontro diretto in chiave playoff contro la Logiman Broni: «Rifletteremo sugli errori commessi non solo contro La Spezia, ma in generale nell'ultimo periodo», conclude, «abbiamo dei problemi nella gestione dei possessi e nel chiudere le partite».

