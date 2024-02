Colpo esterno della Techfind Selargius, che sbanca il parquet della Scotti Empoli nello scontro diretto con vista sui playoff (68-63 il finale) e conquista il terzo successo consecutivo nella Serie A2 Femminile di basket.

Guidate dai 18 personali di capitan Ceccarelli, le selargine sono riuscite a portare a casa un match quasi sempre condotto nel punteggio, anche se un calo d'intensità nel finale stava costare un'immeritata beffa.

I due punti conquistati in terra toscana assumono ancora maggior valore in considerazione delle pesanti assenze di Berrad, e, soprattutto, Granzotto. E in attesa dei risultati di domenica, il San Salvatore può godersi il quinto posto solitario in classifica con 24 punti.

La gara. La Techfind parte a razzo e approccia la gara con un 7-0 di parziale. Empoli entra in partita grazie alle ricezioni vicino a canestro di Miscenko, ma le giallonere sono fluide in attacco e toccano anche il +9. Qualche palla persa di troppo nel finale di quarto, però, permette alla Scotti di accorciare fino al -3 (19-16).

Nel secondo periodo le padrone di casa si rifanno sotto ancor più minacciose, arrivando in due diverse occasioni fino al -1. Nonostante la pressione portata dalle avversarie, il San Salvatore continua a lavorare in maniera lucida e ordinata nella metà campo offensiva, trovando spesso le tiratrici in ritmo oltre l'arco. Il tecnico toscano Cioni prova anche l'antidoto della difesa a zona, ma le sue smarriscono la bussola di fronte a una Techfind sempre sul pezzo sulle due metà campo e capace di piazzare un break di 9-0 che vale il +11 (Ceccarelli dalla lunetta per il 36-25). Ma la tripla di Cioni sulla sirena del secondo quarto permette alle empolesi di riprendere fiato (35-28).

Nel terzo periodo il quintetto di Righi tiene in mano l'inerzia del match e manifesta un'unica pecca: quella di non chiudere i conti in maniera definitiva. Pur confusionaria, infatti, la Scotti continua a provarci e si tiene in linea di galleggiamento al 30' (54-46). Il tentativo di rimonta prende ancora più corpo nell'ultimo periodo, quando la Techfind incappa in un lungo periodo di sterilità offensiva. Empoli, allora, ne approfitta per pareggiare a quota 58 con Villarruel, facendo correre un brivido lungo la schiena delle avversarie. El Habbab dall'angolo e Mura dalla media distanza restituiscono il vantaggio alla Techfind, mentre le padrone di casa mandano in fumo i loro ultimi tentativi con soluzioni spesso affrettate. Allora la precisione di Reani dalla lunetta permette al San Salvatore di brindare con merito al dodicesimo successo stagionale.

Use Empoli-San S. Selargius 63-68

Scotti Empoli: Castellani, Stoichkova 2, Merisio 8, Manetti 2, Miscenko 14, Fiaschi ne, Ruffini 10, Patanè 10, Avonto ne, Villarruel 14, Antonini, Casini 3. Allenatore Cioni

Techfind Selargius: Reani 16, Mura 6, Pandori 8, Ceccarelli 18, Pavrette 13, El Habbab 6, Ingenito, Valenti, Corongiu 1, Corso ne. Allenatore Righi

Parziali: 16-19; 28-35; 46-54

