E’ un minicampionato, la serie A1 femminile, sei squadre e un calendario dove si intrecciano anticipi e recuperi, in questa prima parte della settimana quattro partite da lunedì a mercoledì. Ma è ugualmente un torneo capace di regalare colpi di scena.

Come la vittoria del Norbello a Castelgoffredo, lunedì. 4-2 nell’apertura della seconda giornata, un risultato clamoroso contro le campionesse d’Italia da otto stagioni consecutive, e che non perdevano una partita dal 6 febbraio 2022. Tra le artefici l’italo cinese Tan Wenling, classe 1972, che ha battuto Nickoleta Stefanova e Anastasiia Kolish. In azzurro Tan Wenling e Stefanova hanno vissuto un periodo d’oro culminato con un titolo europeo a squadre nel 2003. L’altra protagonista è stata Magdalena Sikorska che ha battuto Kolish e la numero uno d’Italia Nicole Arlia. Due sconfitte per Ana Tofant, da Arlia e Stefanova.

Nella stessa giornata di lunedì il Muravera ha battuto il TT Sassari 4-0, nell’anticipo della quinta giornata. Per la squadra sassarese è la seconda sconfitta consecutiva interna. Ha iniziato Vorobeva, in tre set su Fatimo Bello, bis di Istrate in quattro set su Garnova. Valentina Roncallo cede il secondo set a Rozanova, poi la strada è tutta in discesa. Chiude Vorobeva su Garnova.

Martedì altro derby, con il pari, 3-3, tra Muravera e Quattro Mori che nel Sarrabus ha esordito in campionato. Un risultato che consente al Muravera di occupare provvisoriamente il primo posto in classifica. Altalena di emozioni, parte bene la squadra di casa con Vorobeva, in tre set su Barani, Quattro Mori risponde con Tania Plaian su Istrate, e l’ex Carnovale che sorprende Roncallo dopo cinque set. Pari di Vorobeva, con il successo su Plaian, avanti le cagliaritane con Barani, in quattro set su Roncallo. Infine Carnovale ha il match point al quarto set con Istrate che rimonta e vince 15-13 e sigla il pari con l’11-8 al quinto.

Mercoledì prima trasferta del TT Sassari a Bolzano, con il Sud Tirol, e terza sconfitta, 4-1, risultato che chiude la seconda giornata di andata. A secondo match Garnova impatta battendo Evelyn Vivarelli, poi il crescendo delle bolzanine con Gaia Monfardini e doppietta di Debora Vivarelli.

Serie A1 maschile

Nella seconda giornata spicca un altro derby, tra TT Sassari e Marcozzi, in programma sabato alle 16 nella Palestra di Corso Cossiga. Per la Marcozzi è la prima in campionato dopo il rinvio del match con Carrara, che sarà recuperato mercoledì prossimo al Palatennistavolo. Il TT Sassari ha esordito vincendo a Norbello.

Servigliano-Norbello è stata rinviata, ancora da fissare la data del recupero.

