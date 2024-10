Il grande ritorno in Sardegna del campionato di Serie A1 è alle porte. Perché dopo sette anni il Tc Cagliari si è riguadagnato nel 2023 il diritto di partecipare al massimo campionato femminile e ora è pronto al debutto, domenica 6 ottobre sulla terra battuta di Monte Urpinu. Ospiti, per la prima giornata del Girone 2, le rivali dell’At Verona Falconeri, semifinaliste nella passata stagione e superate solo al doppio di spareggio dalle future campionesse d’Italia della Canottieri Casale Monferrato. Una statistica che dà il polso della difficoltà dell’impegno che attende le cagliaritane, determinate però a vivere una stagione da protagoniste, al termine di un lungo inseguimento coronato con la promozione del dicembre scorso. La Serie A1 sarà un’opportunità per loro come per i giovani del club, che per quattro domeniche avranno la possibilità di toccare con mano il tennis di alto livello. Un’opportunità che si estende a tutti gli appassionati della città, la cui fame è continuamente saziata dal costante impegno organizzativo del circolo.

Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del club e capitano del team dichiara: “Il nostro focus principale rimane lo sviluppo dell’attività e del vivaio: un progetto nel quale la Serie A1 è un mezzo importantissimo, sia per i ragazzini più piccoli sia per le atlete del vivaio, che hanno la possibilità di stare a contatto con tenniste già formate e di alto livello. Ci piace pensare che chiunque difenda i colori del Tc Cagliari debba sentirsi parte non solo di una squadra, ma anche del club e delle sua storia. A livello sportivo è difficile fare previsioni, perché tutte le squadre hanno giocatrici di altissimo livello, ma non sempre è possibile schierare le migliori a causa degli impegni individuali di ciascuna giocatrice. Noi siamo convinti di avere una squadra competitiva e ogni domenica cercheremo di presentarci col miglior assetto possibile. L’obiettivo è mantenere la categoria, se poi avremo la chance di fare di più cercheremo di coglierla”.

Rispetto alla formazione dello scorso anno il Tc Cagliari si è rinforzato con l’inserimento in rosa di quattro giocatrici, due delle quali comprese fra le prime 100 del mondo. Si tratta della spagnola Jessica Bouzas Maneiro (57 Wta) e dell’ungherese Anna Bondar (90). Fra le nuove arrivate anche la bulgara Gergana Topalova (293) e la romena Andreea Prisacariu (431). Fra le conferme, Nuria Brancaccio, la greca Despina Papamichail e Alessandra Mazzola. Il “vivaio” è formato dalle sorelle Barbara e Marcella Dessolis e da Beatrice Zucca.

Dopo l’esordio casalingo, le cagliaritane saranno impegnate per tre domenica di fila in trasferta: il 13 ottobre in Alto Adige (contro il Tc Rungg Südtirol), il 20 nel Torinese (contro il Tennis Beinasco) e il 27 a Verona, per la prima gara del girone di ritorno. A Monte Urpinu le ultime due sfide: con il Tc Rungg il 3 novembre e con il Tennis Beinasco il 10. Per accedere alle semifinali scudetto servirà chiudere fra le prime due, mentre terza e quarta giocheranno i playout. Già certo, a prescindere, l’impegno anche domenica 17 e 24 novembre.

