Sono giorni di attesa per la Mercede Alghero. La compagine catalana, alle prese col tentativo di iscrizione alla prossima Serie A1 Femminile di basket, sta attendendo il responso definitivo della Comtec sulla documentazione presentata lunedì: domanda di concessione della licenza nazionale di A1, garanzie sul budget di almeno 400 mila euro necessario per la categoria (con almeno un contratto di sponsorizzazione da 50mila euro già sottoscritto) e varie altre incombenze, tra cui l'indicazione di un impianto casalingo con almeno 750 posti a sedere e la presenza nell'organigramma di un direttore sportivo iscritto all'albo.

Un primo responso sulla procedura verrà comunicato dalla Federbasket lunedì 29 luglio. In caso di diniego, la Mercede avrà tempo fino a mercoledì 31 per depositare eventuali integrazioni. L'esito definitivo, dunque, è previsto per venerdì 2 agosto.

Ieri, intanto, si è tenuta l'assemblea della Legabasket Femminile. All'ordine del giorno anche i criteri per la compilazione dei calendari. A questo proposito, è stata presa in esame sia l'opzione del torneo a 12 squadre (e dunque con la Mercede ai nastri di partenza), che a sole 11 formazioni.

