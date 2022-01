Nel massimo campionato dilettanti è una novità assoluta, perché l'Atletico Uri mai era arrivato a questo livello. Si gioca a Usini domenica con inizio alle 14.30 e la partita non può che far ricordare la sfida nella finale playoff di Eccellenza nella stagione 2017/18, quando si impose la Torres per 1-0 che così ebbe strada libera per ritornare in serie D.

Servono i tre punti. La squadra sassarese è condannata a vincere per accorciare il distacco di 8 punti dalla capolista Giugliano, che non scenderà in campo contro il Cynthialbalonga per la comparsa di alcune positività nel gruppo. I rossoblù di Greco ritornano in campo dopo il pareggio del 29 dicembre contro la Vis Artena, nonostante il dominio in una partita a senso unico.

Il periodo nero. L'Uri di Massimiliano Paba è reduce da tre sconfitte di fila, contro Cynthialbalonga, Ostia Mare e Arzachena, nell'ultima partita del 2021, giocata addirittura il 20 dicembre.

La differenza di valori tecnici è per la vice capolista, ma oltre all'imprevedibilità dei derby c'è da valutare come riusciranno a giocare due squadre che hanno perso il ritmo partita con la lunghissima pausa.

© Riproduzione riservata