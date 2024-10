Lady Million, Favola Baia e Fuego Calliente vincono la prova di salto montato nella rassegna Agris per puledri di 3 anni.

La manifestazione organizzata dal Comparto Ippico ha chiamato a raccolta a Tanca Regia, da martedì a domenica, i migliori 132 puledri sardi di due e tre anni, che si sono cimentati in diverse prove.

La più attesa era quella di salto montato riservata ai puledri di tre anni, dove il cavallo viene montato dal cavaliere e a parte le andature si cimenta anche in piccoli salti dove i giudici controllano il carattere, la fluidità dei movimenti, la rispondenza ai comandi e l'equilibrio in generale, anche in funzione di una commercializzazione, dato che l'acquirente di un puledro di tre anni chiede al venditore sempre la prova di qualche salto. Ebbene, nella prova per anglo arabi della I e II sezione si è imposta Favola Baia, montata da Matteo Pische, davanti a Festaiolu Meo e Fiona Bella.

Nella prova riservata agli anglo arabi della III sezione esulta Santu Lussurgiu, secondo posto per Filindeu, terzo ex equo per Fantastica Meteora e Fatima Bella, montata dal quindicenne Bachisio Galleri.

Nella prova di salto montato riservata al sella italiano si segnala, invece, la vittoria di Fair Lady Million, cavalcato da Pietro Arba; a seguire Flavian e Falco Nero.

Gli altri risultati

Nella prova morfo-attitudinale, tra i puledri di due anni successi di Genna Silana e Gingobel, nella prova morfo-attitudinale per gli anglo arabi primeggiano Ganglady e Guadalquivir, e nella III sezione Georgina (Pietro Arba) e Galienu (Massimiliano Seu).

Nei tre anni la prova di salto in libertà è stata vinta dal sella italiano Foghizzada, e per gli anglo arabi da Funtanaeranu per la I e II sezione e Fuga per la III sezione.

Infine, le prove morfo-attitudinali hanno premiato nel sella italiano Febel e Falco Blu, e nell'anglo arabo Floflò, Fordongianus, Fly Magic e Faraone d'Oro. Premi ai migliori presentatori al quasi diciassettenne Mario Malica per i puledri di due anni e a Gioele Brazzi, di appena 14 anni, per i puledri di tre anni.

