Pierpaolo Cinus e e Cinzia Meloni si sono aggiudicati la prima edizione di “Currendi a Lugori” a Sinnai, gara competitiva di 9,5 chilometri con quasi 200 metri di dislivello. Si è corso nel centro urbano, con partenza da piazza Sant’Isidoro e passaggi nel centro storico e nella Pineta. E’ stato un grande spettacolo con oltre 400 partecipanti tra gara competitiva e camminata e un bagno di folla sia nella piazza che durante la corsa con i cittadini a sostenere gli atleti. Presenti gli amministratori e gran parte dei consiglieri. Ad organizzare la manifestazione, curando ogni minimo dettaglio, l’associazione TriSinnai col patrocinio del Comune, della Polizia Locale, delle associazioni di protezione civile Vab e Masise e di tante altre associazioni sportive culturali locali. Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare Simone Longu, atleta scomparso poco tempo in un incidente stradale e che avrebbe dovuto partecipare alla gara. A tagliare per primo il traguardo Pierpaolo Cinus (Cagliari Atletica) in 36’15, seguito da Alberto Sulis (37:01) della Blue Tribune, Andrea Ibba (37:36), Francesco Addari (37:37) del TriSinnai e Giordano Zucca (38:13) della Cagliari Atletica. Nella categoria femminile, successo per Cinzia Meloni (41:53) della TriSinnai. A seguire Ornella Pau (46:31) e Veruschka Moschitto (47:47) della Cagliari Marathon, Manuela Erriu (48:54) della Sport Planet e Eleonora Mallocci (49:12) dell’Atletica Maracalagonis. Premiati anche i primi di categoria: Michela Augusti (UF35) Phoenix; Consuelo Melis (F35) Atl. Maracalagonis; Cristina Milia (F40) Blue Tribune; Simonetta Lobina (F45) Atletica Pula; Angela Marini (F50) Atl. Sinnai; Gabriela Cappai (F55) Runners; Silvana Puddu (F60) Pol. Phoenix; Nicolas Orrù (UM35) TriSinnai; Marco Lussu (M35) Cagliari Atl.; Antonio Serreli (M40) Atletica Maracalagonis; Pablo Orrù (M45) Runcard; Fabiano Melis (M50) Atl. Selargius; Adriano Camedda (M55) Cagliari Atletica; Mauro Muscas (M60) Atl. Sinnai; Pierluigi Lai (M65) Pol. Phoenix e Raffaele Floris (M75) Team Marathon.

