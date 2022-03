Attesa per la prima prova della Coppa Sardegna 2022 di downhill che si svolge a Sinnai, in località Cirronis, il sabato e domenica. Tappa “Trofeo Sa Palestra Città di Sinnai” organizzata dalla “Crossbike Team” Sinnai col patrocinio gratuito del Comune di Sinnai. Si tratta di una gara tutta in discesa (molto ripida) di pochi chilometri in mountain bike. Parteciperanno atleti da tutta l’Isola. Tra le squadre iscritte oltre quella di casa, la Cross Bike team, presenti Olbia Racing Team, Asd Zema Olbia/Tempio, Spakkaruote, Dirt Bike Cagliari e tante altre. Tra i favoriti il pluricampione sardo, Francesco Boi, Giacomo Spanu, Francesco Di Cesare, Gianluca Cara e Davide Longu.

Il programma. Sabato 12 marzo alle 10.30 e alle 14.30 prove libere. Domenica 13 marzo alle 8.30 verifica tessere nella zona Isola ecologica a Bellavista, alle 9 prova di gara, alle 11 la prima manche e alle 12.30 la seconda manche.

“Dopo il successo della prima edizione, contiamo di fare ancora meglio”, dicono il presidente della Cross Bike Team, Filippo Puddu e il dirigente Tiziano Farci. “Abbiamo preparato il percorso curando tutti i minimi dettagli, oltre ai lavori di pulizia e smaltimento rifiuti. Ringraziamo la Cagima per la collaborazione. Sarà sicuramente una bellissima giornata di sport. Ci aspettiamo anche un pubblico numeroso. E’ anche un’occasione per far conoscere il nostro bellissimo territorio”.

