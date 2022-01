Il 2021 volge al termine, ma lo sport (in questo caso il tennis) non si ferma mai, a nessun livello. Ruggero Ciulla e Giorgia Spina si sono aggiudicati il trofeo Fit Farmacia Laneri, torneo di tennis riservato ai Quarta categoria maschili e femminili disputato sui campi dell'Accademia Tennis Sassari. Novantacinque i tennisti iscritti (74 uomini e 21 donne) e inseriti nei tabelloni dal giudice arbitro Sara Pinna.

Nel singolare maschile, l'alfiere del Tc Terranova (classificato 4.1) ha regolato con un doppio 6-1 in finale il pariclassifica Enrico Marogna (Cus Sassari).

Nel tabellone femminile, la portacolori dell'Asd Milano 26 di Sassari (4.1) si è imposta 6-2, 6-2 in finale su Sara Francesca Rosalia Ruiu (4.2 del Tc Bono).

“Per il 2022, abbiamo in mente nuovi tornei che auspichiamo possano richiamare un numero ancora maggiore di appassionati. Ringraziamo il main sponsor Laneri e auguriamo felice anno nuovo a tutti gli amanti della racchetta”, dichiarano il maestro Mino Piu, l’istruttore Carlo Piu e la direttrice tecnica Linda Ferrando.

