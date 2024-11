Quattro giorni per promuovere gli sport sulla sabbia e tre di agonismo per divertire gli spettatori con footvolley, beach tennis e beach volley.

Dal 2 all'8 dicembre gli impianti dello Sporting Club di via Milano 26 a Sassari ospitano l'edizione invernale del “Sardinia Beach Contest”, evento ideato e organizzato dall'Asd Sardegna footvolley.

Un centinaio di atlete e atleti si cimenteranno nel fine settimana dal 6 all'8 dicembre nei tornei agonistici. Spettacolo garantito soprattutto nel footvolley, con sei atlete e 6 atleti provenienti da San Paolo in Brasile, dove il misto tra calcio e beachvolley è stato inventato agli inizi degli anni '60 trovando tra gli estimatori fuoriclasse come Ronaldinho e qui in Italia ha in Bobo Vieri il suo alfiere. Arriveranno a Sassari anche atleti di Olanda, Francia e Svizzera.

Carmelo Ortu, presidente dell'Asd Sardegna footvolley ha varato una formula capace di mettere insieme lo spettacolo delle competizioni sulla sabbia nei diversi sport, più l'idea della promozione. I primi quattro giorni della settimana infatti grandi e piccini potranno cimentarsi sotto la guida di istruttori specializzati nelle diverse discipline che si praticano sulla sabbia marina. Oltre alle tre citate ci sono anche beach rugby, beach handball, beach soccer, beach wrestling, paddle e teqball, una sorta di tennistavolo su superficie curva dove al posto delle racchette per colpire la palla si usano gambe, piedi, petto e testa.

