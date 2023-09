Sabato prossimo a Quartu Sant’Elena si svolge la prima edizione del Gran Premio Ciclistico “Corri per la Vita”. La corsa, organizzata da Gino Mameli, partirà alle 17.30 e si svolgerà su un circuito cittadino in via Fiume di due chilometri e ottocento metri che i corridori dovranno ripetere sedici volte, per un totale di quarantaquattro chilometri.

Manifestazione che rientra nella campagna di promozione della donazione degli organi della prometeo AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato). Già tanti gli iscritti.

Saranno presenti l’ex professionista della Donori Bike Emiliano Murtas, Orlando Pitzanti della Sestu Bike e Luca Monaco della Ciclobottega Sassari. Tra le donne Ariana Perdisci e Lucia Muscas della Sestu Bike.

© Riproduzione riservata