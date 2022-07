Da domenica 10 a domenica 17 luglio, i campi dello Sporting Ct Quartu ospiteranno i Campionati Italiani di Terza Categoria. In programma i tabelloni di singolare e doppio maschili e femminili. Saranno quasi 200 (esattamente 198) gli atleti in lizza: 144 uomini e 54 donne,

Nel maschile saranno ventidue i 3.1 in gara e tra questi sei sardi: il “padrone di casa” Andrea Busonera, Francesco Contu del Tennis Elmas, Gioele Tedde del Tc Tempio, gli under 16 del Tc Cagliari Filippo Clemente e Diego Pinna e il parietà del Tc Alghero Andrea Oronti.

Nel femminile, sono nove le 3.1, con in prima fila l'under 16 del Tc Cagliari Sara Festa e Angelica Porcedda (tesserata per il circolo ospitante).

