Il Palasport Alberto Mura di Porto Torres ospiterà il match per il titolo italiano dei pesi supermedi. Il main event è in programma venerdì 18 aprile con la sfida che vede protagonista il 26enne Luca Di Loreto (7-3-2) di San Benedetto del Tronto, che metterà in palio il titolo azzurro della categoria, conquistato lo scorso anno.

Il suo avversario è Andrea Aroni (10-1), 31 anni sassarese, sfidante ufficiale designato dalla Fpi-Federazione pugilistica italiana, che si presenta alla sua prima occasione di conquistare la cintura tricolore. Per il campione marchigiano sarà la seconda difesa del titolo conquistato nel maggio 2024, a Genova, battendo ai punti Ervis Lala e difeso ad ottobre pareggiando ad Udine contro Simone Tralo.

La riunione targata Promoboxe Italia di Mario Loreni, in collaborazione con la Boxe Torres, vede salire sul ring il boxeur sassarese Aroni, allenato da Maurizio Muretti, una bella prova contro un avversario difficile per un incontro importante dove potrà mettere alla prova la sua potenza e insieme la sua tecnica e determinazione. Aroni è la punta di diamante della palestra "Boxe Torres Mario Muretti". Nel sotto clou della serata avrà luogo il match pesi Cruiser tra Mura e Di Bella.

© Riproduzione riservata