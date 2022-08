La ventottesima edizione del Torneo del Mare, open di tennis disputato sui campi del Tc Terranova di Olbia, ha visto ai nastri di partenza 130 atleti. Nel tabellone maschile, la vittoria è andata al 20enne romano Roberto Miceli (2.2 del Ct Eur, 1326 delle classifiche mondiali), che ha onorato la prima testa di serie battendo 6-3, 4-6, 6-2 in finale Manuel Mazzella. Il 2.4 del Tc Moneta 2021 è giunto all'atto finale del torneo superando 7-5, 6-2 Mattia Secci (2.7, Tc Cagliari) negli ottavi di finale, 7-6(3), 3-6, 6-2 Alexander Fragasso (2.8, Tc Porto Torres) nei quarti e 4-6, 6-1, 6-2 Matteo Masala (2.5 “padrone di casa”) in semifinale.

Il tabellone di Terza categoria è andato a Simone Manca (3.3, Tc Ghilarza), che ha battuto 6-0, 6-3 Giovanni Mocci (3.2), mentre quello di Quarta ha visto la vittoria per 2-6, 6-4, 6-1 di Francesco Sardo (4.1, Tc Terranova) sul pariclassifica e compagno di circolo Gabriele Baso.

Nel femminile, successo pieno per la testa di serie numero 3 Ludovica Ceolato (2.3 del Tennis Meeting di Valdagno), che ha battuto 3-6, 6-3, 6-2 Livia Marrosu (3.1, Torres Tennis). La sassarese, superato il tabellone di Sezione di Terza categoria battendo 4-6, 6-1, 6-2 Giulia Russu (3.2, Tc Terranova), per poi superare nel tabellone finale 6-1, 6-3 negli ottavi di finale Francesca Mostallino (2.8, Tc Cagliari), 6-2, 7-6(2) nei quarti la numero 1 del seeding Camilla Livioni (2.6) e 4-6, 6-2, 6-4 Micol Sanna (2.8). Inoltre, ha vinto anche il tabellone di Terza, battendo 2-6, 6-3, 6-2 Aurora Deidda (3.1, Milano 26).

