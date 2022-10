Un lungo weekend del tennistavolo con il primo turno della Inter Cup e la prima giornata dei campionati di serie A1. In Europa vincono Norbello maschile e TT Sassari, con la squadra del Guilcer che bissa la vittoria anche in campionato.

NORBELLO MASCHILE

Venerdì ha esordito nella Inter Cup, ospitando e battendo 4-0 la formazione austriaca dell’Ender Klima Altach. Vittoria agevole, punti dell’argentino Gaston Alto, Cappucio, Mokropolov e il doppio Alto-Cappuccio. Prossimo avversario i belgi dell’Astrid Herstal.

Più impegnativo, oggi l’esordio in campionato a Napoli con il Sant’Espedito, battuto 4-1. Occhi puntati sull’argentino Gaston Alto, 37 anni, numero 117 nel mondo, nei top 100 sino ad aprile. E sul ventenne Marco Antonio Cappuccio, già in Sardegna con la Marcozzi in A2. Debutto stagionale del confermatoportoghese Diogo Carvalho, e in panchina del russo Sergej Mokropolov. La vittoria a Napoli porta la firma di Gaston Alto, due vittorie per 3-0 con Palmieri e Jean, e di Cappuccio al quinto su Jean. Diogo Carvalho parte con il piede sbagliato, perde 3-1 con lo spagnolo Masip, e nell’ultimo match con Palmieri va sotto 7-2 nel primo set. Infila un parziale di 9-1, vince il set, e i successivi non hanno storia, la vittoria è agevole.

NORBELLO FEMMINILE

Dopo la qualificazione al terzo turno dell’Europe Cup, nel girone disputato a Bolzano mercoledì e giovedi, esordio in campionato a Bagnolo San Vito. Ancora in formazione rimaneggiata, la squadra del coach Colucci perde con la Bagnolese 4-0. Inizia Atoyan, prestata dalla A2, contro la canadese Zhang Mo, numero 58 nel mondo, ed è una netta sconfitta in tre set. Stesso destino per Veronica Mosconi battuta da Tian Jing, e per la rumena Zaharia (94 nel mondo), superata 3-0 da Istrate. Per l’ultimo punto la Bagnolese schiera l’ex Giulia Cavalli contro Atoyan che vince il primo set (18-16) per poi cedere nei successivi.

TT SASSARI

Fermo il campionato di serie A2, il TT Sassari ha giocato la prima partita della Inter Cup in Belgio, a Turnhout. Il trio allenato da Mario Santona si è imposto 4-0 manifestando un’evidente superiorità. In Belgio è partito il trio titolare composto da Ashimiyu, Poma e Bressan, tutti a punti. Prossimo turno i tedeschi del Franz Seles Hans Essen.

Nella Inter Cup Sassari e Norbello raggiungono così il Santa Tecla Nulvi (prima nel campionato di B1) che nelle scorse settimane aveva già esordito e battuto 4-1 i tedeschi del Tu Sem Essen, con i punti di Kuznetsov, Vassiliev e Ghazal. Prossimo turno contro gli austriaci dell’Hellmondseder Sport Linz.

