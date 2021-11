“Miglior giocatore italiano nella classifica mondiale (44), campione tricolore assoluto in singolo e in doppio, vincitore del torneo Open Internacional di Ciudad de Rivas, esempio di tenacia e dedizione”. Con questa motivazione, Luca Arca ha ricevuto il premio Supertennis Award per la categoria wheelchair tennis, durante la grande festa del tennis italiano, organizzata al Teatro dei Ragazzi di Torino per celebrare le più grande imprese degli azzurri.

Un bel riconoscimento per Arca, che questa settimana ha compiuto 29 anni. Con lui sono stati premiati Jannik Sinner (giocatore dell'anno), Camila Giorgi (miglior giocatrice), Matteo Berrettini (impresa dell'anno), Jasmine Paolini (most improved), Intesa San Paolo (sponsor dell'anno), Flavio Cobolli (next gen uomini), Lucia Bronzetti (next gen donne), Umberto Rianna (coach dell'anno), Ernesto Albanese (dirigente dell'anno), Francesco Cinà (insegnante dell'anno), Riccardo Crivelli (giornalista dell'anno), la Nazionale femminile (padel), Gasparri e Valentini (beach tennis), Veronica Castellano (Tpra), Nitto Atp Finals (miglior torneo) e Gian Piero Galeazzi (Supertennis Awar dalla carriera).

