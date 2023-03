Si è aperto con la prova disputata a Guasila il campionato Sud Sardegna di ciclismo su strada CSAIn: l’atteso appuntamento ha richiamato nelle strade della Trexenta oltre 100 atleti arrivati da tutta la Sardegna. In palio c'era il terzo Trofeo Ajo, prestigiosa competizione che è stata suddivisa in due diverse gare (anche a causa dell'alto numero dei partecipanti): una per gli uomini e una riservata alle sole donne.

Le due distinte partenze, a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, hanno reso ancora più appassionanti le vicende di gara. Nella corsa al maschile la svolta si con la fuga vincente di Eros Piras (Donori Bike Team) che conquistando secondi su secondi ha tagliato il traguardo in solitaria. Al secondo posto si è classificato il suo compagno di squadra Emiliano Murtas, seguito a pochi metri di distanza da Antonio Marongiu (Sardinia Bike School). I tre talentuosi atleti hanno distanziato di una manciata di secondi un gruppetto composto da una decina di velocisti: la volata del gruppo è stata vinta da Andrea Pisanu che ha così conquistato il quarto piazzamento assoluto.

Ben diversa e per certi versi più appassionante la gara femminile che ha visto dalle prime salite un quintetto di atlete allungarsi dal resto del gruppo e intavolare una lotta serrata che si decide sulla linea del traguardo dove solo il fotofinish ha decretato la vittoria di Nadia Cherchi (Donori Bike Team). Dietro di lei si sono piazzate Ariana Perdisci (Sestu Bike), Cristina Murru (Quattro Mori Bike), Cristiana Atzori (Team Bike Academy) e Simonetta Cerquetti (Monteponi).

La prima prova del campionato Sud Sardegna è andata così in archivio, mantenendo tutte le aspettative dei tanti appassionati di ciclismo e degli addetti ai lavori. La corsa di Guasila ha inoltre evidenziato un forte incremento del movimento femminile, che in questa stagione appena iniziata ha risposto con slancio e partecipazione.

