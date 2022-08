Torna il ciclismo a Donori con la 16esima edizione del memorial Graziano Etzi. L’appuntamento è per il 3 settembre alle 17. Organizza il gruppo sportivo Gino Mameli con il patrocinio del Comune di Donori e la collaborazione della Pro Loco e delle famiglie Etzi e Schirru. ''Una manifestazione ciclistica'', dice Mameli, ''per ricordare il fortissimo corridori di Donori, Graziano Etzi, scomparso durante una gara ciclistica a Sestu, il memorial Pitzianti, in seguito ad una caduta causata da un problema meccanico al manubrio della bici. Si tratta di una delle poche classiche che si svolgono ancora in Sardegna''. Dopo un anno della scomparsa di Etzi, l’organizzatore Mameli assieme alle famiglie Etzi e Schirru avevano deciso di organizzare una gara in memoria del corridore. ''Sono passati sedici anni'', continua Mameli, ''e questa manifestazione è ancora seguitissima. Essendo una corsa a circuito abbiamo dovuto limitare il numero dei partecipanti. Massimo settanta concorrenti per ragioni di sicurezza. Partecipano i migliori corridori della Sardegna. Saranno al via il vincitore della scorsa edizione Andrea Costanzo, l’ex professionista Emiliano Murtas, il forte corridore di Ittiri Andrea Pisanu, il passista Antonio Marongiu, Eros Piras e Massimiliano Cadelano, che in carriera ha vinto sessantasei titoli regionali''. La corsa si svolge in un circuito cittadino di 2800 metri ripetersi sedici volte con partenza in Piazza Italia alle 17

Il 4 settembre appuntamento a Dolianova con la terza Coppa Città di Dolianova, Gran Premio BE.MA. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato allo sport del comune di Dolianova. ''Una gara ciclista inedita'', dice Mameli. ''Cronoscalata a coppie maschile e femminile di quasi nove chilometri''. Il ritrovo per i corridori è alle 18 nel piazzale antistante il caseificio Argiolas. La partenza alle 9.

