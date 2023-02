Tutto pronto per la quinta tappa del Campionato invernale “Vele nel Golfo” che, domenica 19 febbraio, vedrà protagonista il borgo medievale di Castelsardo. L’evento ha avuto inizio il 15 gennaio nelle acque dell’arcipelago de La Maddalena e finirà domenica 16 aprile a Stintino.

La tappa castellanese è patrocinata dal Comune di Castelsardo, e a gestire gli ormeggi saranno la Ge.cas ente gestore del Porto Turistico e la cooperativa Il Cigno. Il campionato Vele Nel Golfo nasce nel 2011-2012 da un gruppo di “amici” che condividono la passione per il mare e per la vela e decidono di mettere insieme le proprie attitudini e forze per dare inizio ad un vero e proprio campionato. Un evento agonistico dai sapori e colori sociali che ha la finalità di alimentare l’aggregazione tra le diverse marinerie che si affacciano sul golfo dell’ Asinara, offrendo posti in equipaggio a chi, per vari motivi non potrebbe altrimenti.

Un campionato aperto a tutti, quattro sono infatti le categorie a cui ci si può iscrivere così da dare spazio a chiunque. Questa è la prima edizione post pandemia in cui il campionato diventa vera e propria formazione per i ragazzi dell’Istituto tecnico Nautico Domenico Millelire di La Maddalena. La partecipazione alla manifestazione rientra nei progetti Pcto, attraverso l’ alternanza scuola/lavoro. Domenica, alle 11, dopo il briefing le imbarcazioni lasceranno il porto di Isola Rossa approdate sabato per fare rotta a Castelsardo, dove, nei locali messi a disposizione dalla Ge.cas, li attenderà un terzo tempo dai sapori e profumi carnevaleschi.

Il Comitato organizzatore del Campionato è costituito da: Lega Navale Italiana sezione di Castelsardo; Lega Navale Italiana sezione di Santa Teresa di Gallura; Circolo Nautico Punta Canneddi di Isola Rossa; Cormorano Marina di Porto Torres; Base Nautica Vela Marina di Stintino; Istituto d’ Istruzione Superiore G.Garibaldi - I.T.N. Domenico Millelire di La Maddalena e Club de Voile de Bonifacio.

© Riproduzione riservata