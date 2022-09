Andrea Calcagno ed Elisa Puggioni si aggiudicano il Trofeo Città di Ozieri, Open valido quale sesta edizione del Memorial Ivan Satta.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Moneta (2.6), accreditato della prima testa di serie, è entrato in gara in semifinale, battendo 6-3, 7-5 Gianluca Sarais (2.8, Torres Tennis), per poi battere 6-4, 6-0 in finale il numero 2 del seeding Michele Fois (2.6, Tc Alghero), bravo a eliminare nel turno precedente, con un doppio 6-4, Matteo Mura (2.8, Torres Tennis).

Nel femminile, la portacolori della Torres Tennis (2.8), testa di serie numero 2, ha battuto 7-5, 6-4 in semifinale Irene Sanna (3.3) e 6-4, 6-3 in finale la favorita della vigilia Alessia Manca (2.7, Ct Decimomannu). Manca che, in semifinale, aveva superato 6-1, 7-6(2) Carolina Giua (3.1, Milano 26).

