Gianlorenzo Zedda e Barbara Bolasco si sono aggiudicati la prima edizione del Torneo Medical Sales, manifestazione di padel misto-open, amatoriale per non classificati, disputato nello scorso fine settimana sui campi del Padel Club Santa Lucia di Cagliari e patrocinato dal MSP-Movimento sportivo popolare Italia.

Sedici le coppie in campo. Nel terzo torneo organizzato dal circolo di Via Crespellani (nel 2021 erano andati in scena un evento maschile e uno femminile), sono state sedici le coppie miste in campo. Zedda e Bolasco hanno battuto in finale Andrea De Simone e Daniela Sciuto. In semifinale, semaforo rosso per Perrucci/Sainas e Cuomo /Leinardi.

Il Santa Lucia guarda già al futuro, con diversi tornei già in via di definizione per il 2022, compreso uno dedicato agli Over60.

© Riproduzione riservata