Torna uno degli eventi più attesi nell'estate sarda della palla a spicchi: i prossimi 5 e 6 luglio, gli spazi esterni del PalaPirastu di Cagliari ospiteranno l'edizione 2024 di Rebound Street, torneo 3 contro 3 che ogni anno richiama decine di appassionati provenienti da tutta la Provincia.

Non solo basket: Rebound è un format che propone la riscoperta dell'unione tra Street Ball, Urban Sport, Music, Street Art, Lifestyle. A margine delle gare sono infatti previste esibizioni di skateboard e break dance e performance di artisti di strada.

L'evento, patrocinato dal Comune di Cagliari e da Sport e Salute, farà parte per la terza volta del prestigioso circuito internazionale Red Bull Half Court, l'evento globale 3 contro 3 di basket per gli amanti dello streetball e avrà l'unico pass in Sardegna che permetterà ai vincitori della categoria Pro Maschile di accedere direttamente alle finali nazionali di Palermo.

Inoltre, i vincitori della categoria Junior U15/17 (maschile e femminile) avranno accesso alla fase nazionale della Young Pro League, il pass per l'Alqueria del Basket, casa del Valencia Basket, una delle strutture più belle d’Europa.

Questa quarta edizione di Rebound sarà dedicata in ricordo di Maurizio Cossu “Malloreddu”, giocatore e famoso appassionato di basket cagliaritano ricordato da molti per lo storico negozio Sport Shop, punto di riferimento per la comunità cestistica di Cagliari.

Ci sarà spazio anche per la partecipazione di diverse associazioni che si dedicano all'inclusione sociale:, tra queste la Polisportiva Olimpia Onlus, Nuova Olimpia Sarrabus e l'associazione Ba.D.S. del basket in carrozzina e sinergie tra diverse comunità e il mondo della disabilità.

