Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più consolidati della primavera sportiva isolana. È il Trofeo Nazionale Segni, torneo giovanile di basket organizzato dall'Astro, giunto alla sua 38ª edizione e ormai riconosciuto come una delle manifestazioni più longeve del panorama nazionale.

L’edizione 2025 si svolgerà tra il PalaMellano di Sestu e il PalaCEP di Cagliari, sedi che ospiteranno le gare in programma nei giorni centrali della manifestazione. La formula prevede 12 squadre partecipanti – 8 maschili e 4 femminili – provenienti da diverse Regioni italiane. I giovani atleti saranno ospitati dalle famiglie delle squadre sarde, in un contesto che unisce attività sportiva e accoglienza.

Il programma prenderà il via mercoledì 16 aprile con la cerimonia inaugurale. Seguiranno due giornate di gare, giovedì e venerdì, che culmineranno nella serata con le premiazioni. La chiusura è in programma per sabato 19 aprile con la consueta gita a Torre delle Stelle, momento conclusivo che da sempre caratterizza il torneo.

«Auguro a tutti di vivere il Trofeo Segni nel miglior modo possibile, nel segno del divertimento e della partecipazione», ha dichiarato Riccardo Fiorelli, presidente dell’Astro.

«Quando nel 1985 organizzammo la prima edizione con la partecipazione dell’Athena Roma, non immaginavo che saremmo arrivati a celebrare la 38ª» ha ricordato Ermanno Iaci, presidente onorario. «Il Trofeo ha conservato nel tempo la sua natura di evento sportivo che è anche occasione di incontro e condivisione. Un ringraziamento va alle società partecipanti, ai collaboratori e soprattutto alle famiglie sarde che ogni anno offrono ospitalità con grande generosità».

© Riproduzione riservata