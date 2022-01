Le onde di Buggerru decidono i finalisti del campionato italiano juniores di surf da onda. Novantasette, gli atleti che da tutta Italia hanno risposto alla chiamata di federazione e Buggerru Surf Club, organizzatore del Buggerru Surf trophy, ultima tappa del circuito italiano.

Condizioni ottimali. Come da previsioni, le onde hanno toccato il metro d’altezza, abbastanza per dare il via alle ostilità, che sono durate fino al tramonto. I primi a completare l’intero programma, gli Under 12, in batteria unica. I vincitori tuttavia saranno svelati solo domani, al termine delle finali che interesseranno i migliori di tutte le categorie in gara.

Le finali. Nell’Under 14 si contenderanno il titolo il campione uscente Michele Scoppa, Federico Melis, Nicola Manca, Samuel Manfredi (maschile), mentre tra le ragazze la campionessa in carica Camilla Cocco affronterà Costanza De Lisi, Viola Brencoli e Chiara Cuppone (femminile). Nell’Under 16 maschile, passano Brando Giovannoni, Rufo Massimo Baita, Samuele Ricci e Tommaso Scoppa.

La categoria Under 18 femminile, accorpata per l’occasione all’under 16, vede in lizza Gemma Raffaella Adanti, la campionessa italiana Francesca Valletti Borgnini, Marta Begalli, Victoria Backhaus. Tra i ragazzi, punta alla riconferma il campione in carica Ian Catanzariti, che dovrà superare Tommaso Noah Pavoni, Filippo Marullo e Giorgio Santucci.

