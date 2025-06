L’attesa è finita, il momento del 22º Rally Italia Sardegna è arrivato. Da domani a domenica 8 giugno, Olbia, la Gallura e il Monte Acuto ospiteranno il 6º round del Campionato del Mondo Wrc organizzato dall’Aci col supporto della Regione Sardegna. Al via del Ris 68 equipaggi, tra cui ben 12 della classe regina Rally1, e sei equipaggi sardi.

Il programma. Il programma prevede per domani lo shakedown a Cabu Abbas, 2,19 km che regaleranno emozioni e spettacolo nel cuore di Olbia. Il parco assistenza sarà ospitato all’Isola Bianca, dove domani alle 19.20 è in programma la sessione autografi seguita, alle 20, dalla cerimonia ufficiale di presentazione a cui parteciperà anche la madrina Federica Pellegrini.

Da venerdì la gara entrerà nel vivo. Tre tappe con 16 sedici speciali, per un totale di 1191 chilometri, di cui 320,24 cronometrati. Si comincerà venerdì 6 (120,70 km crono) coi doppi passaggi sulle speciali Arzachena (13,97 km, 9.01 e 15.31), Telti-Calangianus-Berchidda (18,43 km, 10.16 e 16.46) e Sa Conchedda (27,95 km, 11.31 e 18.01). Sabato 7 in programma altri 121,60 km crono sulle speciali Coiluna-Loelle (21,18 km, 9.05 e 15.05, live tv), Lerno-Su Filigosu (24,34 km, 10.16 e 16.16) e Tula-Erula (15,28 km, 11.31 e 17.31), tutte da ripetere due volte. Domenica 8 si chiuderà con i 77,94 km crono delle doppie tornate sulla San Giacomo-Plebi (25,19 km, 7.25 e 10.50), che torna in calendario dopo oltre un decennio, e l’inedita Porto San Paolo (13,78 km, 8.35 e 13.15) con vista su Tavolara, valida come Power Stage nel secondo passaggio.

I concorrenti. Tra le 68 vetture, 12 appartengono alla classe regina Rally1. Sono le Toyota Yaris Gr di Evans, leader del campionato, Ogier, Rovanperä, Katsuta e Pajari. La Hyundai, che con Tänak e Neuville ha vinto le ultime tre date sarde, punterà sull’estone, sul belga e anche sul francese Fourmaux. Quattro le Puma Ford MSport Rally1, affidate a Munster, Sesks, Mcerlean e Serderidis. Attesa anche per le Wrc2 - tra cui gli azzurri Daprà-Guglielmetti, il ceco Prokop, alla 20ª presenza e i sardi Dettori-Pisano - e per il Wrc3.

A rappresentare la Sardegna penseranno i sei equipaggi sardi. In gara su Skoda Fabia Evo, Giuseppe Dettori-Carlo Pisano (Wrc2), Francesco Marrone-Francesco Fresu, Davide Biancu-GiovanniMazzone e Antonio Corda-Massimiliano Frau. Su Ford Fiesta Rally3 Gianluca Mara-Veronica Cottu, unica donna sarda, al quarto mondiale. Su Peugeot 208 Rally4, il debuttante Valentino Ledda, che con Claudio Mele correrà per la prima volta in Italia dopo le esperienze nel Nord Europa. A questi si sommano il pilota Francesco Tali (Ford Fiesta Rally2), navigato da Giulia Cefis su Ford Fiesta Rally2 e il naviga Stefano Pudda sulla Skoda Fabia Rs guidata da Pablo Biolghini.

Eventi collaterali. A impreziosire l’edizione 2025, la presenza di Federica Pellegrini come madrina del Rally Italia Sardegna e gli eventi collaterali gratuiti ospitati nel parco assistenza all’Isola Bianca. Nelle serate del giovedì, venerdì e sabato, in programma i dj set firmati da Radio Dimensione Suono e, venerdì 6 giugno dalle 22, il concerto gratuito dei The Kolors. Non mancherà la centralità delle attività legate al rispetto ed alla sostenibilità ambientale. Alle 16 di venerdì verranno piantumate delle nuove essenze arboree in un tratto della pista ciclabile di Olbia grazie alla collaborazione con Forestas, il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (Cipnes) e con l’Automobile Club Sassari, rappresenta un gesto concreto per il territorio e un messaggio forte di impegno ambientale legato al rally.

Alle 17 di venerdì, Casa Aci/Sardegna ospiterà le premiazioni dei vincitori dei campionati regionali e dei titoli nazionali, organizzate dalla Delegazione Sardegna Aci Sport, guidata dal Delegato/Fiduciario Aci Sport Sardegna Giuseppe Pirisinu. Un omaggio agli sportivi che si sono distinti in tutte le discipline: rally, regolarità, salite, karting, slalom, velocità in circuito, e-sport e challenge.

Per garantire il miglior accesso possibile agli spettatori nei giorni di gara è stato inoltre predisposto anche un servizio di bus navette gratuite che collegherà l’area parcheggio di Via Libia (“Olbia Arena”) con il Molo 1 bis – Isola Bianca, in entrambe le direzioni, per tutta la durata degli eventi principali: giovedì dalle 16:00 alle 22:30, venerdì dalle 16:00 alle 00:30, sabato dalle 16:00 alle 23:00 e domenica dalle 11:30 alle 18:30.

© Riproduzione riservata