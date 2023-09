Ottimo risultato per Mauro Muscas ai campionati del mondo master di corsa in montagna.

Il podista dell’atletica Sinnai si è classificato al 12esimo posto della categoria M60 nel mondiale di Madeira in Portogallo. Un altro grande risultato dopo il terzo posto con l’Italia agli Europei, sempre categoria M60.

«Una corsa durissima di quasi 10 chilometri», racconta Muscas. «Siamo partiti ad un’altezza di 400 metri per arrivare a 1260 metri. Ben ottocento metri di dislivello positivo. Il livello degli atleti altissimo. Sono contentissimo per il risultato. Sono riuscito a chiuderla sotto l’ora. È stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto tante persone, tra cui Claudio Milan, vice campione del mondo individuale e per Nazioni master 75. Il prossimo obiettivo? I campionati in Spagna».

