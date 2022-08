La spiaggia Le Bombarde, nel territorio di Alghero, è di medie dimensioni. La sabbia è bianco-dorata, fine e con sassolini; l’acqua marina verde-azzurra.

Affollatissima in alta stagione, è pulita solo in estate ma spesso invasa da banchi di posidonie spiaggiate. A breve distanza c’è il nuraghe Palmavera.

Disponibilità di bar e servizi vari.

COME RAGGIUNGERLA – Continuare verso nord dopo Fertilia e lasciarsi a destra la Pineta di Arenosu (percorsa dalla strada che raggiunge l’aeroporto e poi si congiunge, a Santa Maria la Palma, con quella che da Sassari porta a Capo Caccia). Continuare verso nord (Porto Conte-Capo Caccia), per circa 2 km, poi voltare a sinistra (ovest; cartelli indicatori, ma non ben individuabili) subito dopo il km 44, fino al posteggio dietro la spiaggia (circa 900 m).

